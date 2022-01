Реал Мадрид вечерва во Ријад го победи Атлетик Билбао во финалето на шпанскиот Суперкуп. Средбата заврши со резултат 2:0.

Откако во полуфиналето по продолженија со 3:2 ја совладаа Барселона, против Атлетик работата ја завршија во регуларните 90 минути. Прво Атлетик се жалеа дека се оштетени за пенал, пред Лука Модриќ да го отвори резултатот во 38. минута со фантастичен гол.

Luka Modric goal ⚽

Great work by Rodrygo down the right and the Croatian maestro scoops his shot into the net 💪

Real Madrid 1-0 Bilbaopic.twitter.com/oRQRqFfkpV

— AFCON 2021 🌍🏆 (@birdiefootball) January 16, 2022