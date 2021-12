Денес Малме на Ердал Ракип стана нов шампион на Шведска.

Во последното коло Малме одигра 0:0 против Халмштад и тоа им беше доволно за да ја освојат шампоонската круна. По последниот свиреж на судијата огромен број навивачи веднаш втрчаа на теренот.

Malmo Champions of Sweden.

This is kinda sick and terrifying at the same time. Woah pic.twitter.com/mFTYLrdtc2

— Jason Silva (@fc9porto) December 4, 2021