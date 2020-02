Дерби дуелите на турските фудбалски великани, Фенербахче и Галатасарај самите по себе се приказна, а доказ за тоа беше и последниот меѓусебен дуел, игран вечерва.

Галатасарај оствари голема победа на гостински терен со 1-3, а средбата на крајот заврши со три црвени картони, многу жолти и низа кратки прекини. Секако, сето тоа зачинето со многу предмети во теренот.

Turkish Kemalist were cheering for this low character #Fenerbahce President #Ali_Koç when he won election against #AzizYıldırım just bcz #Aziz was close to Erdogan. #FBvsGS@ragipsoylu@ismailsaymaz@MuratYetkin2@AussieYazz@trtbreaking@fatihcagriipic.twitter.com/UWIyqH7q1n

