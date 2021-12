Натпреварот од 1/32 финалето на Купот на Франција помеѓу второлигашите Париз и Лион е прекинат.

Сепак, натпреварот беше прекинат поради нередите на навивачите.

Навивачите на Лион на трибините со бакли ги нападнаа домашните навивачи и дојде до конфликт, а судијата Стинат реши да ја прекине играта.

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB

— Get French Football News (@GFFN) December 17, 2021