Поранешниот фудбалер на Реал Мадрид, Фреди Ринкон доживеа тешка сообраќајна несреќа.

Колумбиските медиуми потврдија дека поранешниот член на Реал е во критична состојба по несреќата, а лекарите се борат за неговиот живот.

Долгогодишен колумбиски репрезентативец загина во близина на својот дом во Колумбија по судир со автобус.

Со дозвола на семејството, веста ја потврди и доктор Лауреано Кинтеро, кој потврди дека 55-годишниот Ринкон се здобил со сериозни повреди и моментално се наоѓа на одделението за интензивна нега.

Колумбискиот весник El Tiempo пишува дека Ринкон поминал на црвено светло и со голема брзина удрил во автобус кој минувал, а на интернет се појави и видео од моментот на несреќата. Во судирот се повредени четири лица, но сите освен Ринкон се надвор од животна опасност.

Некогаш важеше за голема ѕвезда на колумбискиот фудбал, а во 1995 година сензационално се пресели во славниот Реал Мадрид. Не успеа во Шпанија, а добар впечаток, всушност, остави најдобрата играчка во бразилскиот Коринтијанс.

Ринкон има настапувано на три светски првенства, а за Колумбија има вкупно 84 настапи и постигнато 17 голови.

