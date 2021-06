Познато е дека Кристијано Роналдо многу внимава на здравата исхрана, подготовка и начин на живот. Тоа го покажа и пред почетокот на официјалната прес-конференција со португалскиот селектор Фернандо Сантош пред мечот против Унгарија.

Седнувајќи на своето место, тој ги забележа двете шишиња „Кока-кола“, официјален спонзор на УЕФА и на ЕУРО 2020, и реши да ги отстрани, по што порача дека треба да се пие вода!

Cristiano Ronaldo during the press conference puts the cold drinks aside and puts water in-front of him.

There’s a reason he’s still fit and going on. An example.

pic.twitter.com/9nwn5b6XKd

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 14, 2021