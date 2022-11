Двајца англиски навивачи во Катар открија дека завршиле во палатата на шеикот додека барале пиво.

Верувале или не, навивачите на Англија разговарале со Наваф и Абдул Азиз за време на нивниот „лов на пиво“. Англиските момчиња ги следеа назад до нивната куќа, а еден од нив тврдеше дека е син на шеикот.

Излезе дека локалните жители не блефирале. Навивачите завршиле во палата каде пронашле мајмуни, лавови и егзотични птици.

“We met one of the Sheikh’s sons & he took us back to the palace!” 😮

“We were on the hunt for beers and we ended up at a big palace, we saw his monkeys & exotic birds!” 🐒

These England fans are out in Qatar & you HAVE to listen to their story! 🤣#FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/RlclrsnEsP

— talkSPORT (@talkSPORT) November 20, 2022