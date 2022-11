Поранешниот бразилски фудбалер и легенда, Пеле повторно е во болница откако неговата здравствена состојба се влошила.

Пеле веќе подолг период води битка со ракот, а овој пат ситуацијата дополнително се искомплицирала кога на 82-годишниот Бразилец му се појавил оток по телото.

Третманот кој го користи Пеле во изминатите месец не дал резултати и неговото тело не одговорило позитивно на хемотерапијата која ја примил.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Pelé has been hospitalised in Brazil after he developed swelling, heart issues and mental confusion. His cancer treatment appears to be ineffective.

He is now undergoing several health tests. Our thoughts go out to him and his family.

(Source: @ESPNBrasil) pic.twitter.com/atb2eGGe9O

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 30, 2022