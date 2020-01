Одличен почеток на годината за капитенот на македонската фудбалска репрезентација Горан Пандев кој вечерва со гол постигнат во финишот на мечот обезбеди победа за Џенова во дуелот со Сасуоло.

Средбата заврши со резултат 2:1. Џенова поведе преку Кришито од пенал во 29. минута, четири минути подоцна изедначи Обијанг, а решавачкиот момент се случи во 86. минута кога Пандев натрча на една нафрлена топка, а по одбранетиот првичен удар, во пад ја зафати топката со глава и постигна гол за голема радост на домашните навивачи.

GOOOOAAALLLL GORAN PANDEV!

Goran Pandev fumbles the ball over the line in the 86th minute to give Genoa the 2-1 lead over Sassuolo. Not his prettiest goal but they all count for the same.pic.twitter.com/GeaFNBgsaL

