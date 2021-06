Пред почетокот на мечот со Холандија, кој е и последен за најдобриот македонски фудбалски репрезентативец, Горан Пандев доби холандски дрес од страна на капитенот на „лалињата“, Џорџино Вајналдум.

Фудбалерот на Барселона му подари дрес со името на Пандев и број 122, колку што натпревари одигра во „жолто-црвениот“ дрес.

All class from the Netherlands and Gini Wijnaldum 👏🇲🇰

The Dutch present Goran Pandev with a commemorative shirt for his North Macedonia international swansong ❤️⚽#OptusSport #EURO2020 #MKD #NED #UKR #AUT pic.twitter.com/iGqfPGC0He

— Optus Sport (@OptusSport) June 21, 2021