Арената „Пушкаш“ во Будимпешта звучеше како вистинско бојно поле за време на мечот на Европското првенство помеѓу Унгарија и Франција, сето тоа благодарение на унгарските навивачи кои од се срце ги бодреа своите миленици до изненадувачко реми (1: 1), и испратија порака одбивајќи да „клечат“ пред почеток мечот.

Храбри унгарски фудбалери успеаја да постигнат две ремија во „групата на смртта“, да освојат два бода и да се збогуваат достоинствено со Европското првенство.

Една од екипите што не успеа да ја победи Унгарија е Франција, големиот фаворит за освојување на Европското првенство, но избраниците на селекторот Дидие Дешамп не стигнаа до триумф над Унгарија, шокирани од навивањето на домашните навивачи.

Повеќе од 60.000 луѓе присуствуваа на натпреварот, а вистинската експлозија се случи по голот на Атила Фиола, кој потоа отиде во публиката.

Еден од новинарите коментира дека никогаш не слушнал поголема врева на фудбалскиот стадион.

The loudest noise I’ve ever heard in a football stadium.

Holy shit Hungary! #HUN #FRA pic.twitter.com/V55HAzaB9j

— Simon Clark (@SimonClark8) June 19, 2021