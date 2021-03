Секунди го делеа еден обложувач од 250.000 фунти. Во играта Суперс Сикс џекпот, тој погодил точен резултат на пет натпревари и чекал Челси против Атлетико Мадрид да заврши 1-0 за шест од шест и богата исплата.

Сепак, во последниот напад од натпреварот, Емерсон во 94. минута постигна гол кој не значеше ништо, Челси од претходно го имаше пласманот во четвртфинале во Лигата на шампиони.

Кога левиот бек го совлада Облак настана неверица во студиото на Скај, поранешниот тренер на Тотнем, Тим Шервуд се фати за галава.

Обложувачот сепак нема да остане со празни раце, ќе добие утешна награда од 6.000 фунти.

Oh no… 😮

One @Super6 player was seconds away from winning £250,000 tonight… until Emerson scored a 94th minute goal for Chelsea pic.twitter.com/FJvqnKfXYu

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 17, 2021