Се чини дека аргентинската ѕвезда Диего Марадона не може без старите навики кои може да го чинат живот. Иако тренерската кариера не му оди најдобро и неговата Гимназија е на дното сите во клубот сакаат да му ги исполнат сите желби.

Па така на дуелот со Росарио на славниот Диего му донесоа пакетче кое наликува на дрога.Раководството на клубот побрза да го одбрани велејќи дека се апчиња за притисок.

Проценете сами.

Maradona back at it again, quite sad if you ask me. pic.twitter.com/UUbUFx10as

— Galu (@PSGalu) February 18, 2020