Доаѓањето на Меси во ПСЖ е готова работа. Навивачите на парискиот клуб се собрани на малиот аеродром „Бурже“ за да ја пречекаат новата икона.

Се очекува Аргентинецот во секој момент да пристигне и да го потпише договорот.

3 hours until Messi arrives and the La Bourget mini Airport is already packed! With thousands of fans still yet to arrive 🤯🤯 Paris is ready for the 👑 pic.twitter.com/gNOWboiy5E

— mx (SUSPENDED) (@MessiMX10i_) August 9, 2021