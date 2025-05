Навивачите на Динамо Загреб знаат како со АЕК: Пред две години ги претепаа среде Атина

На навивачите на АЕК не им е прв пат да предизвикуваат индиденти. Сериозен инцидент предизвикаа пред две години, поточно на 8 август 2023 година кога во Атина се степаа со наивачите на Динамо Загреб. Тогаш загина и еден грчки навивач.

Поголема група на „Бед Блу Бојс“ успеала да влезе во Грција, а судирот се случил во населбата Неа Филаделфија во градот каде што се наоѓа и стадионот на АЕК.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt