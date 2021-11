Барселона синоќа не успеа да ја победи Бенфика на домашен терен но жестоко беше и пред стадионот на „Ноу Камп“. Се степаа навичите на Барселона и Бенфика а Португалците беа потпомогнати од ,замислете навивачи на Хајдук.

Никој не знае од каде сплитската „Торцида“ се најде во Барселона и да им помогне на своите „браќа“ од Лисабон.

Погледнете ја пресметката.

UCL. 23.11.2021

Barcelona – Benfica.

Before the game, No Name Boys (Benfica) + Hajduk Split (Torcida) came to the area of Camp Nou and they attacked the pub with Boixos Nois (Barcelona) pic.twitter.com/otmXMPVHDk

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) November 23, 2021