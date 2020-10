Петролул и Универзитатеа Крајова одиграа натпревар од втората лига во Романија кога во самиот финиш беше досуден необичен пенал.

Гостите од Крајова водеа со 1: 0 до 83-та минута, кога напаѓачот на Петролул, Балинт падна како да го удрил воз. Судијата „наседна“ иако никој околу него не беше во близок контакт, а Белек ја зеде топката.

И погоди статива..

На крајот, правдата беше задоволена и Крајова победи со 1: 0.

Погледнете го комичниот пенал …

So, there is football and then there is ROMANIAN football. The most scandalous penalty decision in the history of football. Absolutely shocking. Fortunately, it was missed by former Watford striker Beleck. pic.twitter.com/uFS07AjSkG

