Големата победа на Баерн Минхен против Ајнтрахт среде Франкфурт од 6:1 на отворањето на сезоната во Бундеслигата, донекаде остана во сенка на случувањата пред почетокот на натпреварот.

Организаторите на натпреварот пред почетокот договорија пригодна церемонија за отворање на сезоната, имаше забава, се пееше химната, но, изненадувачки пеењето на химната што доведе до големо незадоволство кај навивачите на стадионот „Дојче Парк“.

Кога уметничката Каролин Ниемчук го започна својот настап, едвај успеа да ги заврши првите строфи од државната химна, стадионот почна да исвива и исвиркува! Овој напад на националната химна го иницираа ултрасите на домашниот клуб.

The German national anthem loudly whistled by the Frankfurt Ultras. I think they would like less pre-game show and more football. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/6T2O15bxP5

