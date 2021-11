Мурињо навистина е специјален.Што ветил навистина исполнува.Тој на мечот со Џенова на неговиот играч Афена Џано му вети патики што многу ги посакувал но му биле скапи бидејќи чинеле 800 евра.

Денеска Мурињо му ги донесе покаскуваните патики а играчот не можеше да ја скрие среќата.

José Mourinho promised to buy wonderkid Felix Afena-Gyan [born in 2003!] new €800 shoes after match-winning brace for AS Roma in 10 minutes…

…and he did it. “He was dreaming of these shoes, so I thought: let’s do it”. 🎥⤵️ @ohenegyanfelix9 pic.twitter.com/uY5ewVaQEu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2021