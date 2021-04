Неверојатна ситуација се случила во англиската Лига 2 (четврта лига) на мечот Гримсби – Братфорд, кога Стефан Пејн му удри глава на својот соиграч Филип Мораис, па избега кон соблекувалните, но судијата успеа да го фати.

Инцидентот се случи на крај на првиот дел, ама Пејн не се спаси. Судијата го фати пред влезот во соблекувалните за да му покаже црвен картон. Сега се очекува Пејн да се соочи и со казна од клубот за својот неспортски однос кон соиграчот.

📷 An interesting end to the first half today as Stefan Payne appears to headbutt teammate Filipe Morais #BCAFC #GTFC pic.twitter.com/S7ZA0zLE9U

— Thomas Gadd (@ThomasGaddPhoto) April 10, 2021