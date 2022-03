Италијанскиот селектор Роберто Манчини не сакаше да зборува за својата иднина по поразот од Македонија во баражот на Светското првенство, велејќи дека ова му е најголемото разочарување во неговата кариера.

🗣 Roberto Mancini: “Tonight is the biggest disappointment of my career. An amazing thing happened tonight, there are no words to describe it. Some games are like that. From the European Championship onwards, the luck that accompanied us has turned into total misfortune.” [RAI] pic.twitter.com/wLzf42HbZm

