Тимот на Интер со дуелот со Удинезе ја заокружува оваа сезона која за нив беше славеничка, шампионска за првпат по натпреварувачката 2009/2021.

Овој успех донесе голема радост кај сите навивачи кои денеска се собраат и направија вистински спектакл пред стадионот каде ги пречекаа нивните херои.

Inter fans welcoming the team, party just getting started 🥳pic.twitter.com/4L7sinInqm

— Italian Football TV (@IFTVofficial) May 23, 2021