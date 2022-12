Фудбалерите на Аргентина станаа светски шампиони по подоброто изведување на пеналите, а откако Гонзало Монтиел реализираше пенал за 4:2 во серијата, на улиците на главниот град на Аргентина настана вистинско славје.

Титулата светски првак Аргентинците ја чекаат од 1986 година кога ја совладаа Западна Германија, додека првата титула ја освоија во 1978 година против Холандија, исто така после подобро изведување пенали.

Scenes in Buenos Aires the moment Messi and Argentina won the World Cup. pic.twitter.com/p2Yc2y8uCe

— FT90Extra (@FT90Extra) December 18, 2022