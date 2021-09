Вакво нешто досега не е видено, а се случи вечерва во Сао Паоло на Суперкласикото помеѓу Бразил и Аргентина, откако после пет минути, полиција и здравствени власти влегоа на терен и го прекинаа мечот за да „уапсат и депортираат“ четворица „гаучоси“.

Аргентинците имаат четворица спорни фудбалери од Англија, Ло Селсо, Мартинез, Буандиа и Ромеро, а тие „излажале“ дека не дошле од Велика Британија, па избегнале 14-дневен карантин, кој е задолжителен за секој што доаѓа во најфудбалската земја од Островот, Јужна Африка и од Индија.

Аргентинците после ова се повлекоа, како и судиите, а бразилските фудбалери тргнаа да се натегаат, но без ефект да се смени ситуацијата. Поради рестриктивните перки Премиерлигата одби да пушти девет клучни фудбалери за Бразил.

Brazilian police have arrived at the Brazil vs Argentina World Cup qualifier to detain all 4 Argentinean players that arrived from England and lied to enter the country, madness.

