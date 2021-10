Ливерпул го прегази Манчестер Јунајтед на „Олд Трафорд“ со 5-0 и му го нанесе еден од најтешките порази во историјата. Со оваа победа Ливерпул израмни рекорд токму на „Црвените ѓаволи“ кој датира од 1960-та година и станаа само втор тим во историјата на Премиер лигата кој победил на два последователни гостински меча со пет или повеќе голови, без да се затресе нивната мрежа. Единствениот тим кој го направил тоа досега бил Манчестер Јунајтед.

На претходното гостување Ливерпул со идентични 5-0 славеше против Ватфорд.

5 – Liverpool are only the second team in English top-flight history to win consecutive away games by a margin of 5+ goals without conceding themselves, after Manchester United in February/March 1960. Special. pic.twitter.com/KhAsC0q8jt

— OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2021