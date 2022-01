Напаѓачот на Баерн и Полска, Роберт Левандовски, освен на фудбалските терени, очигледно има генијални потези и во куќата.

Полјакот често објавува интересни видеа од приватниот живот, а едно од нив брзо стана вирален хит.

“When mum isn’t home” 😅

Robert Lewandowski’s genius way of doing his daughter’s hair 👏 pic.twitter.com/MYTVLjh7bC

— ESPN FC (@ESPNFC) January 18, 2022