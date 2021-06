Јоаким Лев го водеше својот последен натпревар како селектор на Германија, а искусниот стратег се „одјави“ со истото некултурно однесување што го одликуваше во последните години.

Веднаш по последниот судиски свиреж камерите го уловија Лев како го допира прстот до носот, а потоа го става во уста…

None of us will miss Joachim Low at major tournaments. #ENG #ENGvGER #EURO2020 pic.twitter.com/9YfLuJv203

— John The Toon Fan (@johnpottm) June 29, 2021