Легендарниот македонски навивач со тапан за кој пишуваа светските медиуми, денес повторно е во нивниот фокус.

Овој пат медиумите пишуваат дека тој доби нов тапан.

Тапанот е подарок од група Македонци и секако тој треба да донесе победа против репрезентацијата на Холандија.

The man just got a new drum. Amazing! Football is FANTASTIC, people are still great. The picture is via Plimont Petrov. https://t.co/GaMCBsmngx pic.twitter.com/K0LtaR1kA4

— Emanuel Roşu (@Emishor) June 18, 2021