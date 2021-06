Репрезентациите на Шведска и Украина играат продолженија на Европското првенство, а во првите 15 минути бевме сведоци на еден од најбруталните стартови на овој шампионат.

Стоперот на Швеѓаните, Даниелсон имаше брутален старт врз Беседин, а за тоа заслужено судијата Орсато му додели црвен картон иако Италијанецот мораше да се послужи со ВАР технологијата за да ја донесе таа одлука.

