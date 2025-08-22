 Skip to main content
22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
Неделник

Кој е Домушиев, газдада на Лудогорец: Тежи стотици милиони евра, бизнисите не се добројуваат

Фудбал

22.08.2025

Екипата на Шкендија синоќа го совлада Лудогорец со 2-1. Малкумина се свесни за каков тим станува збор и колку тежат финансиски. Газда на тимот од Разград е бизнисменот Кирил Домушиев, кој е еден од најбогатите луѓе во Бугарија. Тој е сопственик на фармацевстката компанија Huvepharma која е водечка во Бугарија.

Во 2003 година, браќата Кирил и Георги Домушчев ја основаа „Адванс Пропертис ООД“, секој со по 50% удел во компанијата. „Адванс Пропертис“ е холдинг компанија, преку која браќата Домушчев ги остваруваат поголемиот дел од своите инвестиции. Водечките компании во рамките на „Адванс Пропертис ООД“ работат главно во областа на фармацевтската индустрија, поморскиот транспорт, пристанишните операции, градежништвото, недвижностите, медиумите

