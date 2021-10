Остри реакции на социјалните мрежи и од страна на германските, но и од македонските навивачи за вечерашниот инцидент на Граскиот стадион, кога од публиката со зелен ласер беше осветлувано лицето на германскиот фудбалер Џошуа Кимих. Светлото во очи му беше вперено на ѕвездата на Баерн Минхен кога тој изведуваше корнер во првиот дел.

Поради ова недолично однесување од публика ФФМ може да се соочи со парична казна.

A green laser was pointed at Joshua Kimmich’s face during Germany’s match against North Macedonia 😮 pic.twitter.com/uIBMF850ix

— B/R Football (@brfootball) October 11, 2021