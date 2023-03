Познатиот бразилски фудбалер Хулк постигна прекрасен гол во победата на неговиот Атлетико Минеиро.

Атлетико Минеиро се пласираше во Копа Либертадорес откако во последниот квалификациски натпревар за елитното натпреварување го совлада Милионариос од Колумбија со резултат 3:1.

Натпреварот го одбележа фантастичен гол на 36-годишниот Бразилец Хулк, кој игра фантастично во дресот на Атлетико Минеиро.

Incredible overhead kick from Hulk to score for Atletico Mineiro against Millonarios.

The former Brazil striker has still got it at 36.pic.twitter.com/ER6e0rVPt2

— Sam Street (@samstreetwrites) March 16, 2023