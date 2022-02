Навивачите на Динамо Загреб направија невидени нереди на Рамон Санчез Пишуан и хрватскиот тим се соочува со драконска казна од УЕФА

Приврзаниците на повеќекратниот хрватски шампион Динамо од Загреб предизвикаа нереди на стадионот во Севиља, на првиот натпревар од Лигата на Европа со истоимениот домаќин.

Во текот на целиот ден проблеми правеа Бед Блу Бојс, додека кулминацијата следеше во вториот дел од мечот кога дојде до општа тепачка со полицијата.

