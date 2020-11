Пред приклучувањето на активностите на репрезентацијата на Египет, ѕвездата на Ливерпул, Мохамед Салах лудо се забавуваше на свадбата на неговиот брат Наср.

На видеото се гледа дека фудбалерот, ниту пак бројните гости се загрижени околу заштита од ковид-19.

Dancing to the tunes of Omar Kamal and Hassan Shakosh Mahraganat, Football Star of Egypt and Liverpool Mo Salah celebrates the wedding of his brother, Nasr.#EgyptToday #Egypt @MoSalah #MoSalah #Liverpool @mosalah #Mohamedsalah @LFCTransferRoom | #محمد_صلاح pic.twitter.com/NRqOR0EPvq

