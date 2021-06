Украинскиот репрезентативец Андриј Јармоленко беше прогласен за играч на натпреварот на денешниот натпревар против Македонија. Во прес салата тој направи контра од она што го направи Кристијано Роналдо, кој ги тргна шишенцата со Кока Кола. По него и Погба го направи истото со пивото Хајнекен, а Украинецот направи нешто спротивно на нив.

Дали е ново спонзорство на повидок?

Yarmolenko has joined in on the Coca Cola & Heineken bottle banter

He’s down for some new sponsorship deals

‘I’mma put Coca Cola and Heineken together on the table – do get in touch with me, fellas’

😂😂😂😂 pic.twitter.com/0sVJJQn6R9

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 17, 2021