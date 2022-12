Нетипично за нив беше однесувањето на аргентинските фудбалери, особено она на капитенот Лионел Меси на вчерашниот меч против Холандија, каде во неколку наврати бесот го истурија врз Луис Ван Гал.

Голманот Емилијано Мартинез испрати бројни пцовки кон 71-годишниот холандски селектор.

Те е*евме, те е*ав двапати, двапати те пое*ав ку*во една, му дофрла Мартинез по крајот на пенал-серијата.

Emi Martínez: “I fu*ked you twice! twice! you bi*ch.” pic.twitter.com/RVyH11mykK — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 9, 2022

Тој по мечот изјави:

Слушнав дека Ван Гал рече дека ако се дојде до пенали, Холандија ќе има предност. Мислам дека треба да ја затвори устата.

Меси, пак, прво го прослави голот пред клупата на Холандија ставајќи ги рацете на уши. Тоа го направил поради Хуан Рикелме, чиј заштитен знак е ваквиот вид на прослава. Меси на тој начин сакал да се одмазди за лошиот третман кој го имаше Рикелме во Барселона кога Ван Гал беше тренер таму. Поради холандскиот стратег Рикелме си замина од Барселона.

Messi did Riquelme’s celebration in front of Van Gaal due to his unfair treatment of Riquelme during their time at Barça. pic.twitter.com/aPKuQtDCww — J. (@JojoCule) December 9, 2022



Подоцна Меси му се втури во лице на Ван Гал, и влезе во вербална конфронтација со неколку претставници од противничкиот табор. На Холанѓанецот му порача дека многу зборува.

Good morning only to Messi fans and no one else pic.twitter.com/MUKBfzUswz — Mithie (@_ahania) December 10, 2022



На интервјуата порача дека искусниот Ван Гал покажал непочитување кон него и аргентинската репрезентација со своите изјави пред четвртфиналето, па решил и сам да го побара селекторот за да му посочи колку погрешил.

