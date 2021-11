Артуро Видал, уругваецот во дресот на Интер покажа дека не се најважни парите туку стилот. Иако тој може да поседува и да вози најлуксузни автомобили тој ја избра италијанската гордост Фиат Панда.

Тој на тренинг дојде со Пандата и тоа од постарите што предизвика воодушевување од неговите соиграчи.

Секоја чест на скромноста…

Arturo Vidal arriving at Inter training ground… using this car. Traditional italian Panda. 🤷🏻‍♂️🚙🇨🇱 #Vidal pic.twitter.com/GUtUK8YMcX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2021