Дефанзивецот на Барселона Роналд Араухо, доживеа тешка повреда на главата по еден воздушен судар со соиграчот Гави. Уругвајскиот фудбалер веднаш по сударот со главите, продолжи да трча, но само 15-тина метри потоа падна на земја.

🔔NEW: Uruguayan international and Barcelona defender Ronald Araujo 🇺🇾🇪🇸 is taken away in an ambulance after clashing heads with Gavi, his Barcelona teammate. Hopefully he is alright ♥️🙏.#Barcelona #BarcaCelta pic.twitter.com/hx1M0PEiIk

