До физичка пресметка дојде на подготвителниот натпревар што се одигра денеска во Ротердам, а се сретнаа Феенорд и Атлетико Мадрид.

Инцидентот го направија Караско и Маласи, а во одбрана на својот соиграч дојде и Кокчу. Играчите се фатија за гуша, имаше и крв, па мораше на теренот да влета тренерот на Атлетико, Диего Симеоне. Тој му грмна на Јаник Караско, дури и му се закани по што овој се смири, но не можеше да ја продолжи играта затоа што доби црвен картон.

It’s kicked right off in the friendly between Feyenoord and Atletico Madrid…

Yannick Carrasco woke up and chose violence 😳

