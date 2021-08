Натпреварот од третото коло на француското фудбалско првенство меѓу Ница и Марсеј беше прекинат во 75. минута поради хаосот кој настана откако домашните навивачи истрчаа на теренот.

Се започна кога Марсеј освои корнер, а Димитри Паје се упати кон корнер знаменцето за да го извади. Меѓутоа, тогаш навивачите на Ница почнаа да фрлаат со шишиња кон играчот на Марсеј, поради што тој целосно го загуби нервот и одлучи да возврати.

Паје почна да пука кон навивачите на домашниот тим со истите шишиња, по што ситуацијата ескалираше.

A real Malice in the Palace type situation at the French Riviera between Marseille and Nice.

Ugly scenes after Dimitri Payet got tagged in the face by stupid, moronic Nice fans. Ugly scenes. pic.twitter.com/uRrKS1Eupr

— TWDTV (@TWDTV1) August 22, 2021