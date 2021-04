Под обележјето „Македонско чудо“ во фотографијата со Елиф Елмас и Аријан Адеми од триумфот од 2:1 над Германија во Дуизбург, ФИФА на својот официјален налог на Твитер за Светското првенство им ги стопли срцата на сите Македонци со коментарот „Каква ноќ за да се биде Македонец!“.

❤️ Enis Bardhi dazzles, 37-year-old Gordan Pandev and 21-year-old Elif Elmas get the goals, and North Macedonia produce the shock of European #WCQ thus far and arguably the best result in their history in Germany. What a night to be Macedonian! pic.twitter.com/rZaRlWMP0S

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 31, 2021