ФИФА ја одржа церемонијата на доделување на наградите „The Best “ за најголемите достигнувања во светскиот фудбал под посебен режим поради пандемијата на коронавирус.

Наградата за играч на годината му припадна на Роберт Левандовски, кој ја понесе титулата пред Кристијано Роналдо и Лионел Меси. За Полјакот ова е најголемата индивидуална награда во неговата кариера по фантастичната сезона со Баерн во која ги освои Лигата на шампионите, германскиот шампионат, купот и Суперкупот на Европа и Германија.

Јирген Клоп е прогласен за најдобар тренер на годината, а наградата виртуелно му ја врачи Арсен Венгер.

Мануел Нојер е прогласен за најдобар голман, а за гол на годината е прогласена брилијантната акција на Хеунг-мин Сон. Кореецот истрча низ теренот минатата сезона и ги надигра сите играчи на Барнли и постигна гол.

