Целосното анонимно момче во светот на фудбалот го привлече вниманието на европските великани преку ноќ.Станува збор за фудбалер од Гана, Мизак Асанте (15), кој постигна неверојатен гол за својот Голден Кик во финалето на плејофот од втората лига против тимот на Мобилен телефон Луѓе.

Асанте, во стилот на Диего Марадона, исфрли од игра четири играчи, а потоа и голманот. Тој направи целосен хаос во одбраната на противникот, а англиските медиуми се убедени дека овој гол ќе биде кандидат за наградата Пушкаш, која се доделува на стрелецот на најдобриот гол на крајот на годината.

🇬🇭🤯 15-year-old Mizak Asante puts himself in the Puskas award conversation for this goal with Ghana’s Golden Kicks FC…@ghanafaofficial | #GoalOfTheDay pic.twitter.com/hRThkQPxjg

— The Sportsman (@TheSportsman) September 27, 2021