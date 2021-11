Кристијано Роналдо немаше своја вечер со Португалија затоа што неговата репрезентација одигра само 0:0 против Ирска во квалификациите за Светското првенство.

Како и обично, во центарот на вниманието беше Кристијано Роналдо, кој како и многупати досега покажа колку се грижи за своите фанови, а овој беше навистина посебен.

Имено, една девојче успеа да истрча до првата ѕвезда на Португалија, иако никој не знае како, но никој не ја спречи да го стори тоа бидејќи, очигледно, не претставуваше закана за никого на теренот. И тогаш се случи најубавиот момент на целата вечер.

Расплакана, возбудена, со детски солзи во очите од среќа, таа успеа да го привлече вниманието на Португалецот, а тој не застана ниту за момент, го прегрна и бакна девојчето, а потоа го соблече дресот и ѝ го подарил како спомен.

Прекрасен гест на најдобриот стрелец во историјата на фудбалот, а девојчето од среќа беше во шок што доби незаборавен подарок.

Cristiano Ronaldo gives his jersey to a young Irish fan that ran on the pitch after the final whistle 👏 💚 pic.twitter.com/g6Em9rquBx

— SportsJOE (@SportsJOEdotie) November 11, 2021