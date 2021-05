Дербито помеѓу Манчестер Јунајтед и Ливерпул нема да се игра поради тоа што навичите упаднаа на теренот на „Олд Трафорд“ незадоволни од газдите.Тие бараат фамилијата Глејзер да си замине бидејќи сметаат дека немааат никакви чуства спрема клубот туку ги интересираат само парите.

BREAKING: Manchester United fans have broken into Old Trafford as they protest against their owners.

They are set to face Liverpool in less than 2 hours and fans are shooting flares into the stands.

An absolutely WILD scene. pic.twitter.com/kJ4b2kI8kl

— Joe Pompliano (@JoePompliano) May 2, 2021