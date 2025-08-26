 Skip to main content
26.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 26 август 2025
Црвена звезда не успеа на Кипар, ЛШ само сон

Фудбал

26.08.2025

Црвена Звезда нема да игра во Лигата на шампионите откако вечерва играше само 1-1 против Пафос на Кипар. По првото полувреме немаше голови, а црвено-белиот голман блескаше. Поточно, да не беше Матеус, Кипраните ќе имаа предност и на овој натпревар.

Мирко Иваниќ ја врати Звезда во живот со гол. Топката се одби од противничкиот играч и го одбрани Михаило. Ѕвездата се врати во живот.Но потоа прими бизарен гол и тоа беше доволно за Лигата на Европа но не и за Лигата на шампионите оваа сезона.

