Црвена звезда не успеа на Кипар, ЛШ само сон

Црвена Звезда нема да игра во Лигата на шампионите откако вечерва играше само 1-1 против Пафос на Кипар. По првото полувреме немаше голови, а црвено-белиот голман блескаше. Поточно, да не беше Матеус, Кипраните ќе имаа предност и на овој натпревар.



Мирко Иваниќ ја врати Звезда во живот со гол. Топката се одби од противничкиот играч и го одбрани Михаило. Ѕвездата се врати во живот.Но потоа прими бизарен гол и тоа беше доволно за Лигата на Европа но не и за Лигата на шампионите оваа сезона.