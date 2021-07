„Трофејот доаѓа дома“ беше една од најчестите реченици последните неколку недели, кои ја кажуваа фановите на Англија.

Но сепак, Англија иако вечерва благ фаворит на „Вембли“, загуби од Италија во пенал рулетот, пред се поради очајната реализација на англиските репрезентативци.

По натпреварот, емоциите беа доста силни кај Леонардо Бонучи, кој на камерите кои пренесуваа во живо, ги истрола сите во Англија со фамозната реченица… „доаѓа, но во нашиот дом!“, мислејки на трофејот.

Bonucci “It‘s coming to our home!” WHAT A GUY 🇮🇹🇮🇹🇮🇹#Euro2020Final pic.twitter.com/1dEDe17tuV

— Denizanetti 🇮🇹 (@TiagoEra) July 11, 2021