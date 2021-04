Еден од најголемите светски медиуми во светот, „Би-Би-Си“ вечерва одвои простор македонската репрезентација. Посвети твит на нашите момци кои го шокираа светот совладувајќи ја Германија во Дуисбург. Би-Би-Си напиша дека вечерва светот е обоен во црвено и жолто.

“Tonight the whole world is painted red-yellow!!”

— BBC Sport (@BBCSport) March 31, 2021