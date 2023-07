Фудбалерите на Реал Мадрид со спектакуларни голови го совладаа Манчестер Јунајтед со 2:0 на подготвителниот натпревар во Хјустон. Двата гола за Мадрид ги постигнаа новајлијата во клубот. Во 6. минута од натпреварот, младиот Џуд Белингем му донесе предност на кралскиот клуб, а конечниот резултат го постави 33-годишниот напаѓач Хосела во 89. минута од натпреварот. Белингем веднаш покажа дека ќе биде големо засилување за Мадрид оваа сезона.

Joselu, what a way to introduce yourself. Kissing the badge right after scoring such an incredible goal. He’s him. pic.twitter.com/xqg2JSGi37

— Xav Salazar (@XavsFutbol) July 27, 2023