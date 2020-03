Напаѓачот на Реал Мадрид, Герет Бејл започна со работа откако стана партнер во „Пар 59“ – комплекс од бар, ресторан и мини голф терен во родниот Кардиф.

– Јас нема да играм фудбал засекогаш и затоа имам интерес за такви работи, особено во Велс. Сакам да дадам нешто на градот каде што сум роден. Сите се надеваме дека Кардиф ќe се развива што е можно повеќе. Моето внимание секогаш беше на фудбалот и никогаш не почнав да пијам. Поради оваа причина, не излегував многу во барови. Во место како „Пар 59“, луѓето можат да се дружат, изјави крилото на Реал Мадрид.

